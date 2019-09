PROVATO IN ANTEPRIMA 28 settembre 2019 10:42 Ecco Vodafone GameNow, il servizio per giocare su mobile grazie alla rete 5G Presentato ufficialmente alla Milan Games Week 2019 il servizio del futuro dedicato a chi ama videogiocare su mobile

Il mercato dei videogiochi sta vivendo un'evoluzione inaspettata fino a qualche tempo fa: le macchine da gioco così come le conosciamo, le console più tradizionali che da vent'anni popolano le case di tutto il mondo, potrebbero presto sparire per essere soppiantate da dispositivi tascabili in grado di offrire la stessa esperienza, ma in continuo movimento e senza necessità di "hardware dedicato". Basterà una connessione alla rete internet, sufficientemente potente e veloce, e un controller da collegare al cellulare, al tablet o alla smart TV, e il gioco è fatto.



Il futuro dei videogiochi sembra essere segnato: servizi in abbonamento e cloud gaming sono le soluzioni più ricercate dai maggiori protagonisti di quest'industria, ed è proprio in quest'ottica che Vodafone ha svelato la sua nuova iniziativa per tentare di entrare con prepotenza in uno dei mercati più remunerativi del digital entertainment. Nasce così Vodafone GameNow, un servizio cloud in abbonamento che consente di giocare a videogiochi come Metro 2033 Redux e Valentino Rossi: The Game sfruttando una connessione 5G, la rete cellulare di quinta generazione.

Con uno smartphone compatibile con la tecnologia 5G, si potrà accedere alla nuova piattaforma di game streaming Vodafone GameNow. L'azienda ha lanciato la nuova rete ad alta velocità, disponibile per il momento in cinque città d'Italia (Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli): quale migliore occasione della Milan Games Week per presentare la sua piattaforma di cloud gaming, creata dalla divisione italiana dell'operatore e disponibile prossimamente in esclusiva per i clienti Vodafone.



GameNow sfrutterà la rete 5G per offrire agli abbonati un'esperienza da gioco "tradizionale" su mobile (Android e iOS), smart TV, smart box (Android) e PC (tramite webapp), basata su un modello in abbonamento che dà accesso a un catalogo di videogiochi già disponibili su PC e console. La soluzione di Vodafone si discosta dal modello scelto da Google per Stadia, offrendo un catalogo di giochi a cui accedere senza limiti. Sulla falsariga di servizi come Spotify (per la musica) e Netflix (per film e serie TV), Vodafone definisce questo modello "all you can play", non ponendo particolari limiti per l'utilizzo dei giochi presenti nel catalogo.



Una volta attivato l'account, potrete utilizzare tutti i giochi presenti nel catalogo di GameNow, ma solo utilizzando una rete Vodafone (fibra o mobile) su un dispositivo compatibile con la sua app. Al momento non è stato comunicato un prezzo, che secondo l'azienda sarà "molto accessibile" e accompagnato da un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Al lancio della sua nuova piattaforma ci saranno circa 60 giochi, ma stando alle parole dell'azienda il catalogo si espanderà nei mesi a venire.

Sabrina Baggioni di Vodafone Italia illustra le caratteristiche chiave di GameNow. Il servizio GameNow nasce interamente in Italia e si basa sulla rete di edge computing di Vodafone, con un data center situato nella zona est di Milano. Si tratta di un concept unico nel suo genere, che sfrutta una tecnologia potenzialmente incredibile come il 5G per portare il gaming ovunque. Shooter, giochi di ruolo, avventure, picchiaduro e giochi di guida: nel servizio ci sarà spazio per un po' di tutto, e pur non essendo giochi recentissimi, fa piacere poter giocare a produzioni complesse come Metro 2033 Redux senza perdere nulla in termini di resa grafica e caratteristiche dell'esperienza di gioco.



Una volta avviata l'app, si può scegliere il gioco e avviare lo streaming. Grazie alla tecnologia 5G, l'avvio è immediato e la comunicazione tra server e dispositivo rapida quanto basta per assicurare un'esperienza di gioco ottimale. Ritardi leggeri nella risposta ai comandi, causati da un dispositivo che non funzionava a dovere: si cambia postazione, e la risposta alle sollecitazioni è perfetta. Sensazione confermata nella breve sessione di prova di Valentino Rossi: The Game, con curve e cambi di direzione immediati che fanno ben sperare sulla qualità finale dell'esperienza di gioco.