L'uragano Dorian continua la sua spinta verso la costa Est degli States ma c'è qualcuno a cui non sembra importare granché: una coppia, infatti, ha deciso che nonostante le condizioni avverse del meteo fosse comunque un buon momento per prendere telo e ombrellone e andare in spiaggia. I due si sono dunque recati alla North Myrtle Beach, Carolina del Sud, e si sono messi comodi senza essere minimanente preoccupati per la loro incolumità. Venti forti, cielo che minacciava tempesta, mare agitato, niente ha fermato questa coppia che stoicamente è rimasta a guardare un panorama minaccioso mentre l'uragano non accenna a fermarsi.