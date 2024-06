Gli umani accumulano conoscenze tecnologiche da 600.000 anni

Per capire quando è nata la cosiddetta "cultura cumulativa", ossia una dimensione culturale che progressivamente si arricchisce di innovazioni basandosi sulle acquisizioni precedenti, gli antropologi Jonathan Paige e Charles Perreault hanno valutato come è cambiata la complessità delle tecniche di produzione degli utensili in pietra nel corso degli ultimi 3,3 milioni di anni. Come termine di paragone, hanno considerato le tecnologie usate dai primati non umani e i risultati degli esperimenti di produzione di strumenti in pietra che hanno coinvolto persone inesperte nella lavorazione delle selci e la scheggiatura casuale.