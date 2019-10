Texas, colpito da un fulmine mentre porta a spasso i cani

Immagini terribili quelle riprese da delle telecamere di sicurezza in Texas. Il 27enne Alex Coreas è stato colpito da un fulmine mentre portava a spasso i suoi cani durante un forte temporale. E’ avvenuto tutto in un attimo. La saetta si è abbattuta su di lui, facendolo crollare al suolo, privo di sensi e con i vestiti carbonizzati. E’ stato salvato grazie all’intervento di tre passanti, uno dei quali esperto in tecniche di rianimazione. Un elicottero l’ha poi trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a cure intensive. I tre cani, fuggiti via terrorizzati dopo l’incidente del padrone, sono stati ritrovati.