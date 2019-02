Più di venti coppie hanno partecipato a una gara dove l'uomo porta la donna sulle spalle e percorre una determinata distanza, mentre la partner cerca di far esploere quanti più palloncini possibili. Alla fine devono correre l'ultimo tratto legati l'uno all'altro indossando sandali di legno. Per celebrare il capodanno lunare a Taiwan, la cittadina di Wujie nella contea di Yilan ha organizzato un carnevale di quattro giorni che coinvolge folclore locale, tradizioni e mercatini al tempio.



Una di queste tradizioni proviene dalle tribù indigene della costa orientale di Taiwan, dove gli sposi portano le spose in spalla alla cerimonia di nozze: questo dovrebbe mostrare la forza del consorte e convincere i genitori della sposa che può proteggerla e offrirle una buona vita. I funzionari della città, insieme ai templi locali, sperano di utilizzare eventi come questo per rivitalizzare le città rurali locali e portare turisti.