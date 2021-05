Stress e dolori, quando il benessere passa da corpo e mente

Mesi durante i quali in moltissimi si sono avvicinati a pratiche e stili di vita che migliorano l'elasticità muscolare e non solo. Come il metodo Reme, l'attività, ideata nel 1993 da Gloria Spiritelli, che si basa su respiro, elasticità, mobilità ed energia.

Esercizi facili, a corpo libero, fatti usando soltanto della morbide palline, che sciolgono le tensioni muscolari per liberare il movimento, facendo rilassare anche la mente, trovando dei giovamenti che restano nel tempo. "Il metodo è nato da un'esigenza personale, stavo cercando un nuovo benessere e ho studiato tutta una serie di movimenti che aiutassero a rilasciare i muscoli, allentando le tensioni", così Gloria racconta a Tgcom24.

Riacquistare serenità e lucidità mentale, grazie a corsi pensati per prendersi cura di sé. Con la riapertura dei centri dove svolgere attività fisica in presenza, dalle palestre agli studi, dal 24 maggio gli italiani possono tornare ad allenarsi liberamente, anche se l'esperimento di svolgere lezioni online durante i mesi di lockdown per molti è riuscito.

"Le sessioni online mi hanno permesso di crearmi uno spazio anche in casa, tutto mio. Nonostante non ci sia la presenza fisica l'energia del gruppo si sentiva tantissimo", "ho scoperto che non era il contenitore, ma il contenuto quello che importava", spiegano alcune delle donne che partecipano alle lezioni di Gloria nel suo centro di Mantova.

"Da quando ho iniziato a fare le dirette online su Facebook, la mia qualità della vita è cambiata: ho più tempo per me e ho anche più clienti - continua così il racconto di Gloria Spiritelli - All'inizio è stato difficile, non sono più una giovinetta. Dovevo capire quali sistemi utilizzare: il pc, il tablet, il cellulare. Ho anche seguito dei tutorial online per cercare di capire come sfruttare le potenzialità dei social". Gloria non è estranea al digitale, metodo Reme, infatti, ha una pagina Facebook che viene utilizzata come principale mezzo di pubblicità da anni, ma con la pandemia si sono aperte nuove prospettive.

"Tra i vari strumenti che abbiamo iniziato a utilizzare c'è anche Whatapp Business, ci permette di dare risposte rapire ai nostri clienti, quando invece fatto manualmente ci richiederebbe molto più tempo", spiega Valentina Fontana, social media manager del metodo Reme.