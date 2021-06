Sostenibilità, quando piantare gli alberi salva il pianeta e genera impatto sociale

La lotta al cambiamento climatico passa dalla salvaguardia della natura . Dal 1990 sono andati perduti 420 milioni di ettari di foreste, una superficie pari a quelle di India e Portogallo messe assieme. Nel mondo si perdono 10 milioni di ettari all’anno. Per fortuna, grazie soprattutto ai giovani, si è risvegliata la coscienza sul tema. Ma potrebbe non essere sufficiente se ogni singolo cittadino non si impegna in direzione della sostenibilità .

“Le piccole scelte quotidiane hanno un valore gigantesco in termini ambientali”, ricorda Andrea Pesce, fondatore di ZeroCo2, startup innovativa che promuove la sostenibilità ambientale attraverso progetti di riforestazione. Andrea ha vissuto un anno in Guatemala, vedendo con i propri occhi gli effetti del cambiamento climatico.

“Vedevo la deforestazione avanzare - racconta a Tgcom24 - e da lì mi è venuta l’idea: declinare la sostenibilità ambientale attraverso progetti di riforestazione che ridessero degli strumenti alle comunità contadine e avere un impatto sociale tangibile, quindi non solo donare gli alberi ma anche educare le comunità contadine su agricoltura organica e gestione sostenibile della terra”.

“Piantiamo alberi in diverse zone del mondo e li doniamo a famiglie di contadini per generare un impatto sociale”, spiega a Tgcom24 Nicolò Pesce, responsabile della comunicazione di ZeroCo2, che ha deciso di intraprendere questa avventura assieme al fratello. Dalla produzione di 5000 alberi all’anno agli inizi dell’attività, oggi ZeroCo2 è il progetto di riforestazione più grande di tutto il Guatemala. “Piantiamo 200mila alberi e supportiamo una media di 15mila persone all’anno”, racconta Andrea.

I social network per ZeroCo2 sono fondamentali per far conoscere i propri progetti a tutto il mondo e per sensibilizzare le persone. “Su Instagram e Facebook divulghiamo il nostro messaggio di sostenibilità - spiegano i due fratelli - portiamo dati scientifici comprensibili a chiunque affinché si possa lasciare un seme nelle persone”.

Anche Andrea e Nicolò sono consapevoli che, da sola, ZeroCo2 non può salvare il pianeta. Ma può almeno diffondere un messaggio di speranza: “Quello che diremmo a chi non è ancora interessato e non fa ancora nulla per rispettare un pochino di più l’ambiente che ci ospita è semplicemente quello di informarsi, con pagine come quella di ZeroCo2 su Instagram, e comprendere che la crisi climatica tocca trasversalmente tutti. Arriverà in casa tua e a quel punto cosa farai? Bisogna iniziare ad agire perché non c’è tanto tempo”.