Sardegna, anche il casu marzu finisce nel museo dei cibi più disgustosi del mondo

Gli altri cibi dsigustosi del museo - Dunque, come dicevamo, il nostro casu marzu tra le teche del museo di Malmö è in buona compagnia. Tra i primi dieci c'è ad esempio il Gomutra, urina di mucca proveniente dall'India; oppure Il Ttongsul, una medicina tradizionale coreana con una gradazione alcolica del 9%. La cacca di un bambino umano di età compresa tra i 4 e i 7 anni viene refrigerata per 3-4 giorni, mescolata con acqua, divisa in pezzi più piccoli e fatta fermentare durante la notte. La vasca con la cacca inizia a puzzare incredibilmente forte di feci, anche peggio del primo giorno di fermentazione. E ancora: il vino di topolino provenieente dalla Cina. Almeno una dozzina di topolini vengono affogati nel vino di riso. I topi utilizzati devono essere ancora ciechi e glabri. L'infuso viene maturato per almeno un anno prima di essere bevuto. Il vino di topo viene bevuto come tonico salutare per l'asma e le malattie del fegato, piuttosto che come aperitivo. Dalle Filippine poi c'è il Balut: l'embrione in via di sviluppo di un uccello, di solito un'anatra, viene comunemente incubato per 14-21 giorni e poi bollito all'interno e servito dal guscio. Il balut è un cibo di strada comune nelle Filippine e in tutto il sud-est asiatico, noto come cura afrodisiaca e per i postumi di una sbornia. O un grande classico del Perù, come il succo di rana. La rana viene uccisa, scuoiata e pulita, e messa in un frullatore con acqua e altri ingredienti come uova di quaglia, miele, spezie e piante locali. La sostanza appiccicosa verde schiumosa frullata viene quindi filtrata per rimuovere eventuali frammenti ossei. I venditori ambulanti portano la bevanda come una sana bevanda energetica afrodisiaca. Ma la lunga lista non finisce qui.