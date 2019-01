In Cina boom di turisti per il ristorante di ghiaccio

Un ristorante di ghiaccio nella città più fredda della Cina. È questa la principale attrazione dell’Ice Festival di Harbin, che da più di 30 anni attira visitatori da tutto il mondo. Un menù a base di pietanze bollenti riscalda i turisti che cenano ad una temperatura media di meno 5 gradi. Immersi nelle statue di neve, i visitatori possono bere vodka in bicchieri di ghiaccio. Attenzione però, perché a marzo con il disgelo non ci sarà più tempo per questa cena da brividi.