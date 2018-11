Il Black Friday diventa... dark: anche il funerale è scontato

La pioggia di sconti che arriva con il Black Friday, il giorno dopo la festa del Ringraziamento degli Stati Uniti, e che è diventato popolare anche in Italia, investe ogni settore del commercio, anche quello funerario. Così l'Outlet del Funerale di Cologno Monzese (Milano) propone uno sconto pari al 20% sulle esequie del pacchetto "elegante". E in un attimo il Black Friday si tinge di... dark.

L'impresa di pompe funebri, annunciando l'offerta, precisa: "E' possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c'è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre. E non a caso sulla grafica realizzata per promuovere il Black Friday compare una frase sarcastica che allontana ogni dubbio: 'Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi'".



"Anche noi, come tutte le grandi aziende, abbiamo deciso di applicare una tariffazione speciale per la clientela che acquisterà il funerale pacchetto elegante nella giornata di venerdì - ha spiegato Rossella Dell’Oca, direttore tecnico di OdF. - Il settore funebre, spesso fermo a mezzo secolo fa, deve rimanere al passo con i tempi; noi proviamo ad anticiparli. Chiunque sia interessato alla promozione può contattarci".