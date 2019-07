Google Camp 2019, tanti vip tra i templi di Selinunte: dai Coldplay a DiCaprio, dalla Lagarde a Bezos

Torna in Sicilia per il quarto anno di fila il Google Camp , il meeting internazionale organizzato dai fondatori del motore di ricerca, Larry Page e Sergey Brin. Tanti gli ospiti che partecipano alla kermesse tra i templi del parco archeologico di Selinunte : dal capo di Amazon Jeff Bezos alla presidente della Bce Christine Lagarde. Tra gli artisti invitati ci sono i divi hollywoodiani Leonardo DiCaprio e Orlando Bloom con la compagna, la cantante Kate Perry. Ad allietare la cena di gala i Coldplay.

Gli ospiti internazionali - Nella lista di ospiti figurano poi il magnate neozelandese Graeme Hart, Diane von Fustenberg con il marito Barry Diller, che è il proprietario di Tripadvisor ed Expedia. Indiscrezioni parlano dell'arrivo del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, e dell'ex presidente americano, Barck Obama. Per la musica c'è spazio anche per i ritmi latini, con la star spagnola Rosalia che, a soli 25 anni, vanta già tre dischi di platino.



Le specialità siciliane - Gli uomini e le donne più ricchi del mondo hanno potuto assaggiare leccornie tipiche siciliane, dal vino a pane e panelle. E sono tutti impazziti per la granita di limone fatta a mano da Filippo Guarino, ambulante di Castelvetrano. Molti vip alloggiano, come nei precedenti anni, al resort Verdura di Sciacca. Imponenti le misure di sicurezza predisposte per assicurarne la privacy.



Il parco di Selinunte - E' la terza volta che il colosso internazionale sceglie il parco archeologico di Selinunte per la cena di gala: la prima è stata nel 2014 e la seconda lo scorso anno, quando ad intrattenere gli ospiti fu il cantautore, polistrumentista e attore inglese Sting.