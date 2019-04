World press photo of the year, vince lo scatto della bimba in lacrime al confine Usa-Messico

La foto della bimba honduregna di due anni che piange mentre la mamma viene perquisita al confine tra Messico e Usa ha vinto il prestigioso premio "World Press Photo of the Year", il più importante riconoscimento al mondo di fotogiornalismo. L'immagine è stata scattata dal fotografo di Getty Images, John Moore lo scorso 12 giugno e ha alimentato le polemiche sulla politica di Trump sulla separazione delle famiglie al confine tra Stati Uniti e Messico. Pieter Ten Hoopen ha vinto invece il World Press Photo Story of the Year, dedicato a una storia e a una narrazione di grande effetto su una questione di grande rilevanza giornalistica, con alcuni scatti sulla carovana dei migranti diretta negli Stati Uniti e partita dall'Honduras nell'ottobre 2018.