14 aprile 2022 16:40

Sdraiarsi in una bara in Thailandia... allunga la vita: ecco come

La bara è ovunque un simbolo di lutto, ma in alcune circostanze può diventare uno strumento beneaugurante. È questo il senso di una cerimonia che si tiene al tempio buddista di Wat Takhian, in Thailandia, dove i fedeli si sdraiano nelle bare per pregare nel corso di un rito che si ritiene possa allontanare la sfortuna e donare longevità. Durante la funzione, i fedeli sono anche "connessi" tra loro attraverso una ragnatela di stringhe che hanno la funzione di amplificare il potere della preghiera.