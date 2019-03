New York, vecchio terminal trasformato in lussuoso hotel anni Sessanta

All'aeroporto John F. Kennedy di New York, negli Stati Uniti, ora c'è anche un lussuoso hotel in stile anni '60. E' stato costruito nel terminal della defunta compagnia aerea statunitense TWA e un velivolo Lockheed degli anni '50 è stato trasformato in un cocktail bar. Il terminal è rimasto vuoto da quando la compagnia aerea è stata chiusa nel 2001. La struttura è rimasta abbandonata fino al 2016 quando l'operatore alberghiero americano MCR Development ha iniziato a lavorare per trasformarlo in un hotel lussuoso con la più grande lobby al mondo, utilizzando l'architettura originale. All'interno dell'albergo, la cui apertura è prevista per maggio, ci sono 512 camere con bagni piastrellati, mini bar a due piani, telefoni rotanti vecchio stile e finestre spesse sette pannelli che si affacciano sulla pista.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News