Le bandiere nazionali in versione manga, secondo un gruppo di artisti giapponesi

Mentre le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano, un gruppo di artisti giapponesi ha deciso di realizzare sul sito web "world-flags.org" una rivisitazione delle bandiere delle nazioni di tutti i paesi del mondo immaginate in versione nipponica. Il disegno di ogni concorrente è stato realizzato ispirandosi alle tradizioni di tutte le nazioni, fondendole con la cultura giapponese. L'iniziativa non ha alcuna affiliazione con il governo giapponese e nasce per sponsorizzare in modo non ufficiale la competizione olimpica. Gli artisti sul loro sito web raccontano il progetto: "Abbiamo creato questi personaggi per mostrare il rispetto e l'ammirazione che nutriamo verso le culture straniere. Siamo sei disegnatori e stiamo lavorando ininterrottamente da più di un anno, ci fermeremo solo quando ogni paese del mondo avrà il suo personaggio".