La catena Four Seasons lancia l hotel volante ultralusso

La catena di hotel di lusso Four Seasons progetta di lanciare un "hotel volante" a 5 stelle per consentire ai propri migliori clienti trasferimenti in tutta comodità nelle località di villeggiatura. L'aereo utilizzato, un Airbus da 48 posti, offre poltrone in pelle trasformabili in letti, bagni extralusso e, soprattutto, un trattamento vip e ampi spazi: l'idea è quella di coniugare "il glamour dei viaggi aerei con un design attento e incentrato sull'ospite." Il velivolo, almeno inizialmente, dovrebbe essere disponibile solo per un viaggio intorno al mondo offerto dal marchio a 132mila euro a testa.

FOTO © Ferrari Press/IBERPRESS News