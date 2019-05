Il coniglio di Koons venduto all asta per oltre 90 milioni di dollari

La casa d'aste Christie's di New York ha battuto all'asta per 91 milioni e 100mila dollari il coniglio di Jeff Koons. L'opera diventa così la più pagata di sempre realizzata da un artista vivente. Ad aggiudicarsi la scultura, realizzata in acciaio inox nel 1985, è stato il gallerista Robert Mnuchin, il padre del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin. L'opera, creata in edizione limitata di tre esemplari era l'ultima rimasta in mani private.