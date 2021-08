25 agosto 2021 11:13

Al Capone, all'asta i cimeli del boss diventato un'icona

Una collezione di 174 pezzi, che comprende foto vintage, una lettera scritta al figlio dal carcere di Alcatraz, il letto condiviso con la moglie nella loro lussuosa residenza in Florida. E ovviamente alcune delle armi di Al Capone, tra cui la sua favorita, una pistola automatica calibro 45. E' l'a selezione dei cimeli appartenuti a uno dei più famosi gangster della storia americana che saranno venduti al miglior offerente a partire da quest'autunno. L'asta dedicata al boss di Casa Nostra diventato un'icona partirà in ottobre, in California, e si intitola: "Un secolo di notorietà: l'eredità di Al Capone".