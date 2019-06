Addio agli animali nel circo, per la prima volta sostituiti da ologrammi 3D

Un circo senza animali. E' questa l'iniziativa del Circo Roncalli, fondato nel 1976 in Germania, che ha trovato un'idea originale per continuare a far divertire il pubblico. Gli animali veri sono stati infatti sostituiti da ologrammi in 3D decisamente realistici. Il proprietario dell'azienda Bernhard Paul ha avuto l'idea nel 2016 quando ha visto un ologramma della defunta rock star Prince esibirsi al fianco di Justin Timberlake al Superbowl, negli Stati Uniti. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News