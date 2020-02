Ecco il 02/02/2020, una data così non capitava da quasi mille anni

In 10.000 anni esistono 366 giorni palindromi e il 2 febbraio del 2020 è uno di questi. Nel secolo attuale è già capitato diverse volte di avere un "giorno speciale" che non cambia se viene letto da sinistra o da destra. Ne è un esempio il 21 febbraio 2012. Per una casualità che non si verificava da circa un millennio, il 02/02/2020 è una data palindroma in tutto il mondo, anche in Usa e Canada che utilizzano un diverso formato di rappresentazione.