Caraibi, la proposta di matrimonio subacquea a 30 metri di profondità

Il Mar dei Caraibi ha fatto da sfondo a una proposta di matrimonio davvero originale. Il 26enne, Travis Grenier, ha voluto stupire la sua amata, Kenna Seitz, chiedendole di sposarlo proprio "in fondo al mar". A 30 metri di profondità, con tanto di maschera, pinne e bombole, il ragazzo ha nascosto in un piccolo forziere l'anello di fidanzamento.



Kenna non ha esitato a die di "Sì", e allora Travis si è inginocchiato di fronte a lei e le ha messo l'anello al dito. I due si sono abbracciati e poi baciati.