Belle Storie, Girls Just Wanna Have Run: “Corriamo insieme contro la paura”

"Alcuni anni fa sono stata aggredita, mentre correvo al parco del Valentino, erano le tre del pomeriggio. Lo sport è da sempre la mia più grande passione, ma quanto accaduto mi ha terrorizzata così tanto da non riuscire più a trovare il coraggio di tornare ad allenarmi da sola. Così ho deciso di creare una community su Facebook, dove poter trovare altre donne che vogliono correre o fare fit walking, ma preferiscono farlo in compagnia, per sentirsi più tranquille”. A raccontare la sua storia a Tgcom24 è Margherita Cavaglià, fondatrice del gruppo Girls Just Wanna Have Run.

“Un’esperienza così brutta si è trasformata in un’opportunità”. Da poche decine di donne adesso il gruppo conta oltre 900 iscritte e da Torino, dove è nata l’idea, punta ad allargarsi anche in altre città, perché, come spiega Margherita: “Sono moltissime le ragazze e le signore che ci scrivono non solo per partecipare ai nostri training all’aria aperta, ma anche per chiederci di organizzare dei gruppi in altre regioni italiane”.

Incontro dopo incontro, allenamento dopo allenamento, si sono creati stretti rapporti tra i membri della community, che nel tempo si è data una struttura. “Grazie a Facebook ho incontrato anche la nostra personal trainer, Diletta Gasperoni”, racconta la founder di Girls Just Wanna Have Run. Ed è proprio Diletta ad accompagnare le telecamere di Tgcom24 durante uno degli appuntamenti del gruppo. Tra sedute di functional training, stretching e running, GJWHR da vita a una palestra a cielo aperto per donne di tutte le età e di tutti i livelli atletici. Insieme, per sentirsi al sicuro, anche a tarda sera.

Lo sport così, si fa portatore di un messaggio chiaro, diffuso tramite i social: “Dobbiamo trovare la forza di ribellarci alla paura, rivendicando il diritto di essere libere di fare quello che vogliamo senza rischiare di sentirci minacciate”.