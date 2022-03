Da video

Anastasyia Shpagina, una ragazza ucraina di 19 anni, si è letteralmente trasformata in un personaggio di una serie di cartoni animati giapponesi. Per assomigliare alle sue eroine, che spesso hanno proporzioni del viso un alterate, Anastasyia vorrebbe addirittura sottoporsi a un intervento chirurgico agli occhi. I suoi tutorial di make up sono molto seguiti su Youtube.