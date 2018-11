27 agosto 2014 Sting apre agli ospiti: zappare sui suoi terreni... costa 262 euro al giorno Il cantate ha deciso di permettere ai visitatori di raccogliere olive, vendemmiare o zappare nella sua tenuta vicino a Firenze. Il pagamento? Perché l'attività rilassa e combatte lo stress

17:32 - Cosa c'è di meglio del contatto con la natura per difendersi dallo stress? Lo confermano anche le ricerche che il lavoro nei campi rilassa la mente e lo spirito. E così un personaggio attento alla spiritualità come Sting ha deciso di aprire le porte della propria azienda agricola vicino a Firenze a chi volesse raccogliere olive o vendemmiare. Difendersi dallo stress però costa: per lavorare nei terreni del cantante bisogna pagare 262 euro al giorno.

Secondo il "The Telegraph on line", che ha lanciato la notizia, l'esperienza all'interno de "Il Palagio", l'azienda dell'ex leader dei Police, inizia con un picnic nei campi, dove i responsabili della tenuta tengono una lezione su come coltivare i campi e consegneranno un cestino vuoto, con tanto di istruzioni per riempirlo con olive o grappoli di uva durante la giornata. Giornata che termina degustando un bicchiere di vino Sangiovese, in vendita a 15,7 euro.



D'altronde la stessa Coldiretti conferma che sono molte le ricerche che mettono in relazione benessere e agri-cure. "Una ricerca dei Sage Colleges di New York ha scoperto che il Mycobacterium vaccae, che si trova comunemente nel terreno agricolo, se iniettato nei topi aumenta il livello di serotonina, il noto ormone del buonumore. D'altra parte zappare mette in moto una attività fisica positiva per la salute. Sulla base dello studio dell'Università' di Uppsala in Svezia, pubblicato sul British Medical Journal, chi fa giardinaggio o un attività sportiva di modesta intensità guadagna circa un anno di vita rispetto chi rimane inattivo, ma chi raggiunge livelli di attività più intensa può guadagnare oltre due anni anche se l'impegno deve durare almeno dieci anni prima di vedere un effetto statisticamente significativo".



E se qualcuno pensasse che Sting sia un po' troppo esoso a chiedere questa cifra... beh, tutto questo benessere varrà pur il sacrificio di una piccola spesa. O no?