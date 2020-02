Topless. Collezioni beachwear per donne libere e audaci Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alessandra e Silvia, dinamiche ed intraprendenti, sono le fondatrici e designer del brand beachwear che incarna il concetto di libertà, freschezza, comodità. Tessuti morbidi e pregiati vestono con naturalezza il corpo femminile, esaltandone forme e sensualità.

Una palette cromatica dalle nuances intense e vivaci contraddistingue la linea swimwear ideata dalle due giovani sorelle milanesi.

I costumi da bagno firmati Topless propongono un sottile gioco di contrasti per una donna dinamica, intraprendente e solare. La costante ricerca di sintesi illumina questo originale progetto beachwear, dedicato agli animi liberi, che amano osare, con ricercata eleganza e contagiosa vitalità.



Chi sono Alessandra e Silvia? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due sorelle milanesi, spiriti liberi, apparentemente simili ma caratterialmente opposte. Le nostre collezioni rispecchiano appieno il nostro stile di vita, unendo l’anima più selvaggia di Alessandra e quella più romantica di Silvia. Anche il nostro percorso formativo dimostra la nostra diversità: Alessandra si è formata nel mondo della comunicazione e del luxury and fashion management, mentre Silvia ha una preparazione ed esperienza più creativa, nel campo del design del prodotto. Fa sorridere pensare che, quando non creiamo costumi da bagno, siamo in montagna a fare le maestre di sci!





La passione per la creatività da dove arriva? Esiste un episodio significativo della vostra vita che vi abbia avvicinate al mondo della moda?

La creatività è innata in entrambe, l’abbiamo ereditata da nostra madre, che da sempre, nel tempo libero, dipinge. Nate e cresciute nella capitale della moda, per noi l’importante è sempre stato indossare qualcosa di particolare, che facesse trasparire la nostra personalità, al di là dei trend del momento.

Quando e com’è nato il brand Topless? Come mai la scelta di questo nome?

Topless è nato nel 2019 proprio dall’esigenza di trasporre il nostro modo di essere in un prodotto concreto. Il nostro passato da sciatrici a livello agonistico ci ha fatto trascorrere tantissimo tempo all’aria aperta, a stretto contatto con la natura. Per questo sentiamo l’esigenza di essere libere: da qui trae origine Il nome Topless che rappresenta in sé la maggior forma di libertà per una donna.



Lo slip, dunque, è l’elemento di partenza su cui si costruiscono poi i vostri bikini. Da dove deriva questa idea e a quale progetto corrisponde?

Abbiamo iniziato a disegnare e a creare, immaginando una forma che potesse essere l’emblema della libertà e che interpretasse al meglio questa nostra esigenza.

Topless ha origine dal nostro slip, su cui si costruisce il bikini che più corrisponde allo spirito e alle forme di colei che andrà ad indossarlo. L’elemento di partenza sono quelle che noi definiamo le “ali”, le fasce che avvolgono delicatamente i fianchi. Questa particolare forma valorizza il corpo della donna per farla sentire più sensuale e femminile, sempre al massimo del proprio splendore.

Perché i costumi? Cosa rappresenta per voi questo indumento?

Libertà, come dicevamo, è il concetto ricorrente nella nostra storia. Abituate in montagna, a causa del freddo, ad essere sempre molto coperte con diversi strati di indumenti, il desiderio di sentirci “leggere” e comode è ciò che ci ha spinte a creare costumi da bagno.

Come si declina la vostra collezione?

Alla base dell’intero progetto ci sono due modelli: Afrodite, per colei che ama esprimere la voglia di vivere assecondando il proprio istinto e Selene, per la donna che ama mostrare il proprio fascino seducendo!

Che importanza assumono per voi colori e materiali?

Fondamentale. Utilizziamo sempre tessuti molto morbidi e confortevoli, che scivolino sul corpo della donna con disinvoltura e naturalezza, creando poi un mix and match con i colori, perché diventino un tutt’uno armonioso con l’acqua e con il sole. La linea dei nostri costumi viene valorizzata da materiali specifici, in grado di esaltare pienamente le tonalità, i contrasti e l’intensità delle nuances, rendendo così ogni pezzo unico nel suo genere. Ci divertiamo a scoprire e a realizzare le combinazioni più accattivanti.

E l’artigianalità Made in Italy?

L’attenzione al dettaglio e la scelta scrupolosa dei tessuti, dei fornitori e dei produttori è per noi un punto di forza, che ci permette oggi di sottolineare che tutto il mondo “Topless” è 100% Made in Italy. Nonostante ci piaccia viaggiare alla scoperta del mondo ed entrare in contatto con diverse culture, crediamo fortemente nelle risorse del nostro Paese, in tutto ciò che è in grado di offrire in termini di materie prime e di tecniche di produzione. I nostri prodotti sono delle vere eccellenze in termini qualitativi e ne siamo veramente orgogliose!

A quale figura femminile vi rivolgete?

Ad una donna coraggiosa, intrigante, sicura di sé, ma anche dolce e sensibile. La collezione è pensata per una donna che desideri esprimere se stessa e la sua innata sensualità, lasciarsi cullare dalle onde, vivere attimi leggeri e pieni di energia, sentendosi in piena sintonia con la natura.



Chi sono Alessandra e Silvia nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Nella vita privata siamo due ragazze semplici, sempre in movimento e con la valigia pronta per nuove avventure. Silvia, la sorella più piccola, è la mente creativa, grande sognatrice. Alessandra, invece, è la parte più razionale…insieme riusciamo a completarci! Alessandra è insegnante di yoga e super appassionata di sport, Silvia ama girare il mondo e trarre ispirazione dai suoi viaggi per poi dare libero sfogo alla creatività. Siamo entrambe determinate, sempre con il sorriso!

Sogni per il futuro del vostro brand?

Sogniamo che il nostro brand cresca e si affermi sempre di più. Ci piacerebbe che il nostro motto: “feel top, think less be topless” diventasse un monito per tutte le donne affinché si sentano sempre libere di essere se stesse, mostrandosi per quelle che sono, consapevoli del proprio corpo senza inibizioni…indossando, perché no, un costume Topless!