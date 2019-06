Tessuti Profumati. Fragranze che seducono tra le trame di un abito! Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La lavorazione, eseguita rigorosamente a mano secondo i canoni dell’eccellenza Made in Italy, conferisce valore ed autenticità ad ogni singolo capo.

Alessia Dettori, grazie alla sua romantica intuizione, riesce a trasformare un semplice abito in un’esperienza unica ed irripetibile, capace di suscitare sensazioni profonde e di imprimere un ricordo indelebile nella memoria di chi guarda.

Attraverso un processo avanzato, coperto da brevetto, le essenze profumate si mescolano ai tessuti in una perfetta alchimia per dare forza e vigore a questa originale idea di stile.

La fragranza, nella sofisticata combinazione di note che ne compongono la piramide olfattiva, esalta la trama di ogni singolo capo per poi essere rilasciata gradualmente e sedurre non solo attraverso lo sguardo…



Chi è Alessia Dettori? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata e cresciuta all’isola d’Elba, un luogo che per me sarà sempre fonte di ispirazione. Ho seguito un percorso di studi classici, segnato dall’interesse per i greci e i latini, per la letteratura e l’arte. Dopo la laurea, hanno fatto seguito la specializzazione in management e l’approfondimento dei processi di innovazione e sviluppo del talento.



Quando è nato il brand Tessuti Profumati? Da dove deriva l’idea di associare moda e profumi?

Ho fondato la Tessuti Profumati tre anni fa. L’idea di associare il profumo ad un tessuto ha radici lontane nel tempo e svela un legame profondo tra moda e fragranze. La novità risiede nel disegnare abiti e di creare contemporaneamente l’essenza che li accompagnerà, fondendo così stile e profumi in un connubio perfetto.



I profumi per te cosa rappresentano?

Non penso a me stessa come a una designer. Certo, ho uno stile personale, che amo declinare, non solo nella realizzazione di un abito, ma anche nella creazione di una fragranza. Questo processo per me rappresenta la narrazione di una storia. Vorrei che le mie collezioni di abiti profumati fossero l’espressione di un racconto in cui le fragranze si associano ai tessuti per trasmettere un’idea di stile, oltre il disegno, oltre ciò che appare.



Come avviene la lavorazione dei tuoi abiti e qual è la tecnologia che consente di fissare le fragranze sui tessuti?



Una volta terminato il processo creativo, la fragranza, con le innumerevoli note che ne compongono la piramide olfattiva, viene preparata per essere trasformata e applicata al tessuto, sotto forma di microcapsule. A questo delicato progetto lavorano dei ricercatori esperti, che si occupano, insieme a noi, di garantire la massima efficacia e sostenibilità del processo.