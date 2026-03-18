Wyler Vetta. Stile sofisticato e tecnologia d’avanguardia nell’alta orologeria

Nel corso degli anni, sportivi, artisti, attori e personalità di rilievo internazionale hanno scelto gli orologi Wyler Vetta per la loro affidabilità e per il loro design distintivo. I calciatori dell’Italia campione del mondo del 1934 indossavano Wyler Vetta. Albert Einstein fu un cliente affezionato al pari di Vittorio De Sica, Gino Cervi, Marcello Mastroianni, Enzo Ferrari e tanti altri. Ma qual è oggi il vostro pubblico di riferimento?

M&B: I nostri clienti di oggi – oltre agli sportivi e gli artisti – sono gli amanti della bella orologeria, che non cercano solo il Brand rinomato e banalmente comune, ma un prodotto diverso, con storia e identità, ad un prezzo accessibile.