Aleph. Il savoir-faire italiano come manifesto di eleganza

Chi è Alessandro Frigo? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono un designer indipendente di origini venete. Sono nato a Venezia, in un contesto dove arte, architettura e luce fanno naturalmente parte del paesaggio e della sensibilità visiva. Il mio percorso di formazione è iniziato con studi linguistici, ma molto presto la mia passione per la moda, l’arte e il moulage mi ha portato verso il design. Da lì ho iniziato un percorso professionale che mi ha permesso di collaborare con importanti maison internazionali e di costruire nel tempo una mia visione personale della moda.