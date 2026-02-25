Valsport. Il Made in Italy in una sneaker fashion e confortevole
Calzature di alta manifattura artigianale e dai materiali di massimo pregio che coniugano tradizione e innovazionedi Elena Misericordia
Valsport è il marchio italiano che ha fatto la storia delle calzature sportive. Nato in Veneto nel 1920 da un’idea dell’allora diciottenne padovano Antonio Valle, il brand è cresciuto nel tempo sino ad affermarsi ai nostri giorni come vera e propria icona di stile. Valle, infatti, ha avuto la straordinaria intuizione di coniugare l’attenzione estetica di matrice artigianale con la ricerca tecnico-prestazionale. Questa visione ha portato Valsport a diventare, in soli pochi anni, uno dei primi produttori di calzature e attrezzature sportive a livello mondiale.
Tra il 1960 e il 1970, grazie anche alla continua innovazione dei materiali, squadre di calcio, piloti di Formula Uno, boxeur e atleti olimpionici indossavano Valsport
All’inizio del XXI secolo, le calzature del brand cambiano il loro look, mantenendo però sempre intatto il proprio DNA, venendo così scelte anche dal mondo fashion. È così che le Valsport si affermano tra le sneakers più glamour da tempo libero.
La collezione Spring/Summer 2026 è un invito a vivere la quotidianità con stile, riscoprendo il valore dell’autenticità attraverso materiali pregiati, lavorazioni artigianali e uno spirito sempre attuale. Un equilibrio armonico tra funzionalità e bellezza, radici storiche e visione contemporanea.
Le sneakers rivelano il proprio spirito dinamico, con tomaie in camoscio, morbide nappe e pelli lavorate con tecniche speciali, che conferiscono tonalità e "nuvolatura". L’attenzione alla sostenibilità si conferma con il ritorno del nylon Vintage Recycled, impiegato nei modelli “Magic Heritage” e “Start Heritage”, insieme alle tele canvas della “Magic Run Canvas”.
La SS26 introduce interessanti novità. Il modello “Tournament Nude” riprende la suola iconica del modello Davis, ma si rinnova in una versione essenziale, realizzata in pregiata pelle di cervo sfoderata, pensata per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. Ritorna anche un’icona del passato: “Montreal”, dal design rétro rivisitato, disponibile in suede o in nylon bianco, con inserti in suede, per uno stile rilassato e metropolitano.
Lo spirito femminile della collezione si racconta attraverso dettagli ricercati: backtab in vernice lucida, tocchi specchiati, pelli metallizzate, inserti leopardati.
Dall’archivio Valsport arrivano anche due nuovi modelli dedicati alla donna, destinati a essere protagonisti assoluti di stagione: “Mitica” ed “Epica”.
Il logo del marchio non a caso è un boomerang rovesciato che, oltre a rivelare il filo diretto che unisce l’azienda al mondo dello sport, rappresenta il simbolo di ritorno alle origini e, al tempo stesso, di cambiamento. La punta rivolta verso destra manifesta l’orientamento del brand verso una crescita costante, per un futuro di rinnovamento e di innovazione.
Valsport oggi, infatti, è sinonimo di qualità artigianale 100% Made in Italy, impegno continuo nella ricerca estetica e nella sperimentazione dei materiali.
Quando e com’è nato il brand Valsport?
Valsport è nato nel 1920 a Padova, grazie alla visione di Antonio Valle, con l’obiettivo di creare articoli sportivi tecnici e performanti in un’epoca in cui lo sport iniziava a diventare fenomeno di massa. Fin dalle origini il brand si è distinto per un approccio pionieristico, combinando innovazione funzionale e cura artigianale. A partire dagli anni Sessanta, l’azienda ha ampliato il proprio know-how entrando nel mondo delle sneakers e sviluppando i primi modelli che avrebbero segnato l’evoluzione del brand verso una nuova idea di calzatura sportiva. Nel corso dei decenni, Valsport ha accompagnato atleti e appassionati, costruendo un patrimonio di competenze che oggi rappresenta il cuore della sua identità.
Qual è il rapporto del brand con il mondo dello sport e come si è evoluto nel tempo in direzione (anche) lifestyle?
Lo sport è nel DNA di Valsport. Per molti anni il brand, infatti, ha sviluppato articoli tecnici e, nello specifico, calzature per discipline come calcio, boxe, Formula Uno, atletica, ciclismo, così contribuendo all’evoluzione della calzatura sportiva italiana. Con il passare del tempo, è stato del tutto naturale che Valsport intraprendesse un percorso verso il mondo lifestyle, reinterpretando i propri archivi storici in chiave contemporanea e fashion. Oggi il brand mantiene un forte legame con la performance e l’heritage sportivo, ma lo traduce in sneaker artigianali, pensate per l’uso quotidiano, dove comfort, design e versatilità convivono.
Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre calzature?
Le calzature Valsport si riconoscono per alcuni elementi chiave: le linee pulite ed equilibrate, l’ ispirazione vintage-sportiva reinterpretata in chiave moderna, le palette cromatiche sofisticate, l’attenzione al dettaglio e alle finiture, le silhouette versatili pensate per durare nel tempo, l’iconico boomerang – ai lati o a un solo lato –, logo e segno distintivo del brand.
Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?
Sono i pilastri fondamentali. L’espressione italiana delle sneakers Valsport è un valore che ci contraddistingue e che ci permette di garantire ai nostri clienti, oltre al design, un’elevata qualità dei materiali delle nostre calzature. La manodopera artigianale, svolta in laboratori del territorio, e la minuziosa ricerca di materie prime di pregio sono essenziali per celebrare, giorno dopo giorno, il mito Valsport. Selezioniamo infatti con cura pellami premium, suede di alta qualità e tessuti tecnici performanti. L’attenzione non è solo estetica ma anche funzionale. Per noi il Made in Italy non è solo un’etichetta, ma una responsabilità progettuale.
Valsport garantisce un equilibrio perfetto tra heritage e contemporaneità. Come si manifestano tradizione e innovazione nella nuova collezione Spring/Summer 2026? Che cosa proponete per la prossima stagione calda?
La Spring/Summer 2026 rappresenta una sintesi evoluta del nostro percorso. Abbiamo lavorato sugli archivi storici del brand per recuperare proporzioni, dettagli e codici estetici iconici, reinterpretandoli con materiali leggeri, palette fresche e soluzioni costruttive aggiornate. Per questa stagione proponiamo sneakers più leggere, traspiranti e versatili, con una particolare attenzione al comfort urbano. Le colorazioni si muovono tra neutri sofisticati e accenti più luminosi, pensati per accompagnare la quotidianità con eleganza informale.
Protagoniste assolute Mitica ed Epica, due nuove silhouette da donna che ridefiniscono il concetto di everyday sneaker. In che senso? Quali sono le loro caratteristiche?
Mitica ed Epica, entrambe ispirate da modelli dell’archivio Valsport, nascono con l’obiettivo di offrire alla donna contemporanea delle sneakers casual-chic che uniscano identità, comfort e raffinatezza. Mitica attualizza l’iconico DNA Valsport con proporzioni rétro e l’asimmetria distintiva della tradizione, ma con uno spirito decisamente moderno. Il mix di suede vellutato e nylon tecnico crea contrasti tattili e materici che catturano lo sguardo, mentre la palette colore aggiunge profondità e carattere a ogni look. Epica, invece, racconta una femminilità più fluida e sofisticata. La tomaia in montone lavato ultra-soft, incredibilmente morbida al tatto, avvolge il piede come una seconda pelle, regalando una sensazione di comfort continuo. Il boomerang laterale metallizzato riflette la luce a ogni passo, aggiungendo un tocco brillante e contemporaneo nelle tonalità white, violet, silver, mint e light blue. Entrambi i modelli reinterpretano l’everyday sneaker in chiave premium: non semplici scarpe casual, ma oggetti di design pensati per accompagnare la donna in ogni momento della giornata. Per Epica e Mitica abbiamo creato un packaging dedicato, concepito come punto di partenza per un progetto destinato ad estendersi in futuro a tutti i nostri modelli.
A quale pubblico vi rivolgete?
Il nostro pubblico ricerca l’artigianalità e l’originalità. Ha un forte senso estetico ed è molto attento al bello, senza però rinunciare alla qualità, alla comodità e alla funzionalità delle calzature che indossa.
Progetti e sogni per il futuro?
Guardiamo al futuro con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale di Valsport, continuando a investire in ricerca dei materiali, sostenibilità e innovazione di prodotto. Vogliamo ampliare ulteriormente il dialogo tra heritage sportivo e cultura contemporanea, esplorando nuovi linguaggi stilistici, senza mai perdere la nostra autenticità. Il sogno resta quello delle origini: continuare a creare sneakers artigianali, che possano unire sempre bellezza, funzionalità e spirito italiano, così da accompagnare in tutto il mondo anche le nuove generazioni di consumatori.