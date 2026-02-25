Valsport. Il Made in Italy in una sneaker fashion e confortevole

Protagoniste assolute Mitica ed Epica, due nuove silhouette da donna che ridefiniscono il concetto di everyday sneaker. In che senso? Quali sono le loro caratteristiche?

Mitica ed Epica, entrambe ispirate da modelli dell’archivio Valsport, nascono con l’obiettivo di offrire alla donna contemporanea delle sneakers casual-chic che uniscano identità, comfort e raffinatezza. Mitica attualizza l’iconico DNA Valsport con proporzioni rétro e l’asimmetria distintiva della tradizione, ma con uno spirito decisamente moderno. Il mix di suede vellutato e nylon tecnico crea contrasti tattili e materici che catturano lo sguardo, mentre la palette colore aggiunge profondità e carattere a ogni look. Epica, invece, racconta una femminilità più fluida e sofisticata. La tomaia in montone lavato ultra-soft, incredibilmente morbida al tatto, avvolge il piede come una seconda pelle, regalando una sensazione di comfort continuo. Il boomerang laterale metallizzato riflette la luce a ogni passo, aggiungendo un tocco brillante e contemporaneo nelle tonalità white, violet, silver, mint e light blue. Entrambi i modelli reinterpretano l’everyday sneaker in chiave premium: non semplici scarpe casual, ma oggetti di design pensati per accompagnare la donna in ogni momento della giornata. Per Epica e Mitica abbiamo creato un packaging dedicato, concepito come punto di partenza per un progetto destinato ad estendersi in futuro a tutti i nostri modelli.