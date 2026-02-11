Kanuk. Il lifestyle con il gufo delle nevi che celebra la vita rurale canadese

Kanuk è il brand outerwear fondato nel 1974 in un piccolo laboratorio artigiano di Montréal. I capi del marchio si ispirano allo stile di vita rurale del Québec. In questa provincia canadese, la prima per estensione e la seconda per popolazione, gli usi e i costumi sono fortemente influenzati dal clima e soprattutto dai rigidi inverni, che hanno plasmato le attività e le tradizioni dei suoi abitanti, i quali spesso si ritrovano a praticare sport come lo sci e il pattinaggio sul ghiaccio, senza dimenticare il grande richiamo della canoa e del kayak, due mezzi di trasporto legati a doppio filo alla storia del territorio. Per oltre cinquant’anni, il brand si è ispirato alle persone che popolano questa comunità, ononorandone tradizioni e joie de vivre, raccogliendo e facendo propria un’eredità che affonda le radici nell’artigianato, nel comfort e nella cura.