Kanuk. Il lifestyle con il gufo delle nevi che celebra la vita rurale canadese
di Elena Misericordia
Kanuk è il brand outerwear fondato nel 1974 in un piccolo laboratorio artigiano di Montréal. I capi del marchio si ispirano allo stile di vita rurale del Québec. In questa provincia canadese, la prima per estensione e la seconda per popolazione, gli usi e i costumi sono fortemente influenzati dal clima e soprattutto dai rigidi inverni, che hanno plasmato le attività e le tradizioni dei suoi abitanti, i quali spesso si ritrovano a praticare sport come lo sci e il pattinaggio sul ghiaccio, senza dimenticare il grande richiamo della canoa e del kayak, due mezzi di trasporto legati a doppio filo alla storia del territorio. Per oltre cinquant’anni, il brand si è ispirato alle persone che popolano questa comunità, ononorandone tradizioni e joie de vivre, raccogliendo e facendo propria un’eredità che affonda le radici nell’artigianato, nel comfort e nella cura.
Il gufo delle nevi, con il suo lucente candore, dovuto al piumaggio bianco con piccole macchie nere, che lo rendono facilmente mimetizzabile, incarna da sempre l’iconico logo del brand. Questo affascinante rapace rappresenta uno straordinario esempio di adattamento alle dure condizioni delle regioni artiche, affermandosi come uno degli abitanti più resilienti di questi ecosistemi. Ed è proprio a questi stessi valori di tenacia e adattabilità che si ispirano le collezioni del marchio canadese.
Nel corso del tempo, Kanuk si è evoluta in un brand lifestyle che celebra la cultura rurale del territorio, radicata nella terra e modellata dalle stagioni. Il design di ogni capo è guidato dai rituali quotidiani della cultura quebecchese, come la pesca nei laghi Eastern Townships, la cura per i vasti giardini, i momenti più intimi familiari, come i ritrovi domestici tra parenti e amici.
Tra i tessuti utilizzati, spicca lo sherpa: materiale unico che prende il nome dalle guide alpine, note per la loro resistenza e capacità di sopravvivere nelle condizioni più estreme. Questo tessuto è caratterizzato da elevato isolamento termico, sofficità e leggerezza, che lo rendono una scelta ideale per la produzione di abbigliamento invernale. Nell’aspetto esteriore e nella sensazione tattile, assomiglia alla lana di pecora, ma è realizzato con fibre sintetiche che gli conferiscono i vantaggi della facilità di cura e della durata, pur garantendo morbidezza e calore.
Parka, piumini, impermeabili, gilet, shirt jacket, ma anche pantaloni, gonne, maglioni, cappelli e sciarpe, per un total look outdoor dall’inconfondibile stile nordico, pratico e funzionale, ma glamour e sofisticato al tempo stesso, concepito per affrontare con eleganza e comodità ogni tipo di sfida quotidiana. Le collezioni fondono il workwear con il country. La palette cromatica riproduce i caldi toni della terra, i verdi fogliati, i marroni profondi e le sfumature dorate degli alberi canadesi in trasformazione.
I capi Kanuk, con il loro design asciutto ed essenziale, grazie alla durabilità nel tempo, per qualità della fattura e pregio dei materiali, vengono tramandati di generazione in generazione, esportando la genuina autenticità dello stile di vita del Québec nel resto del mondo.
Elisa Dahan, Presidente di Kanuk, ci racconta la storia del brand, a partire dall’heritage canadese sino alla sua espansione a livello internazionale.
Quando e com’è nato il brand Kanuk?
Kanuk è stata fondata nel 1974 in un piccolo laboratorio a Montréal, con la missione di creare capispalla progettati appositamente per il clima rigido e lo stile di vita del Québec. Fin dall’inizio, il marchio si è concentrato su funzionalità, durata e design attento, realizzando capi pensati per essere indossati ogni giorno, stagione dopo stagione.
Quali sono le cifre stilistico-distintive dell’abbigliamento da esterno Kanuk? Cosa c’è del Québec e del suo stile di vita rurale nelle vostre collezioni lifestyle?
L’outerwear Kanuk si distingue per silhouette pulite, costruzione funzionale e discreta, utilità essenziale. I nostri design danno priorità alla protezione e alla praticità, con dettagli studiati e mirati anziché puramente decorativi. Lo stile di vita rurale del Québec gioca un ruolo centrale nella nostra estetica, dal tempo trascorso all’aria aperta ai rituali quotidiani scanditi dalle stagioni. Questa influenza si estende naturalmente anche alle nostre collezioni lifestyle, dove funzionalità, comfort e versatilità restano sempre al centro.
Che importanza assume la tradizione artigianale nell’ambito della vostra produzione?
La tradizione artigianale è fondamentale per Kanuk. Maestria, credibilità e attenzione ai dettagli guidano ogni fase del nostro processo di progettazione e produzione. Sebbene il marchio continui a evolversi, il nostro impegno nel creare capi fatti per durare, sia nella costruzione che nella loro rilevanza nel tempo, rimane invariato.
Da cosa trae origine il vostro logo iconico, il gufo delle nevi?
Il gufo delle nevi è l’uccello ufficiale del Québec e da sempre simboleggia resilienza, saggezza e guida. Per Kanuk rappresenta resistenza e forza silenziosa, qualità che riflettono sia la nostra identità sia gli ambienti per cui progettiamo. Il logo è diventato un elemento iconico del marchio, riconosciuto attraverso le generazioni.
Kanuk ha infranto le convenzioni, rivoluzionando la produzione di cappotti, con la giacca Taïga Parka. Quali sono le sue caratteristiche?
Introdotto nel 1974, il Taïga Parka ha ridefinito l’abbigliamento invernale. Progettato per gli inverni umidi del Québec, presentava un corpo senza cuciture, una fodera resistente all’umidità, un interno in fleece e un colletto foderato in sherpa. Queste innovazioni hanno dato priorità a calore, comfort e protezione, ponendo le basi del linguaggio tecnico ed estetico di Kanuk, definendo l’approccio del marchio alla protezione invernale.
Dalla giacca Taïga Parka ad un vero e proprio marchio lifestyle. Quali sono i vostri capi di punta?
I modelli iconici di Kanuk creano un ponte tra passato e presente, portando avanti l’eredità del marchio attraverso un design senza tempo e una manifattura moderna. Il maglione unisex Flocon, presentato nella collezione Heritage Autunno/Inverno 2025, sfoggia con orgoglio il gufo delle nevi come emblema di calore e resistenza. Realizzato in una ricca miscela di lana e cashmere, offre un comfort raffinato e una qualità duratura, ed è pensato per essere indossato, stagione dopo stagione, come un essenziale discreto del guardaroba invernale. Al centro della storia dell’outerwear Kanuk si trovano i parka Harfang e Coyote, evoluzioni dirette dell’iconico Taïga Parka. Oggi, infatti, essi portano avanti lo stesso spirito. Radicati nella silhouette originale Kanuk, reinterpretano le innovazioni iniziali attraverso una costruzione moderna, continuando una storia definita da calore, durata e design funzionale.
A quale pubblico vi rivolgete?
Kanuk si rivolge a persone che apprezzano la qualità, l’autenticità e un design curato e consapevole. Il nostro pubblico abbraccia diverse generazioni: individui che cercano capi in grado di accompagnare una vita attiva e quotidiana, sia in città che all’aria aperta, e che apprezzano pezzi capaci di bilanciare praticità e stile senza tempo.
Progetti e sogni per il futuro?
La visione di Kanuk è continuare a crescere come lifestyle brand, rimanendo al tempo stesso profondamente radicato nella propria eredità. Puntiamo ad ampliare la nostra offerta ready-to-wear, a rafforzare la nostra presenza internazionale e ad approfondire il nostro legame con la comunità, sempre guidati dai valori che hanno plasmato Kanuk fin dal 1974.