Simon Cracker. Il ritmo lento della moda consapevole

Il target non esiste, esistono persone. Quali persone decidono di indossare la tua moda?

Le persone che credono nei miei stessi valori, chi decide di affiancarmi per fare la differenza e chi crede in un altro modo di fare moda, visto che il sistema, così com’è sempre stato, non funziona più né per i grandi brand né per i piccoli. C’è chi mi considera un sempliciotto che viene dalla campagna, e mi va bene così. Il mio brand è questo proprio perché vengo da Cesena e nessuno nella mia famiglia ha nulla a che fare con la moda o lo stile. Tutto quello che ho raggiunto l’ho sudato e lo sto ancora sudando, perché Cracker è un figlio da mantenere. Oggi fare il designer non rende ricchi, costa tanto e, come molti miei colleghi, sono costretto a fare altri lavori per andare avanti.