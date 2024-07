Mattia Ferrari. L’art director della moda che reinterpreta anche il mare

Sono nato a Vicenza nel 1992. Ancora giovanissimo, a sedici anni, mi sono trasferito a Los Angeles, dove, in maniera del tutto casuale, ho conosciuto molte persone del mondo dello spettacolo, tra cui ad esempio Paris Hilton. In quel periodo, per mantenermi, ho iniziato a dare lezioni private di italiano ai bambini americani. Sono quindi rientrato in Italia per terminare le scuole superiori e poi, appena diplomato, sono partito di nuovo per gli USA, andando a vivere stavolta a New York, dove ho iniziato a lavorare come PR nei club. Sono così entrato in contatto con molte figure del settore fashion e celebrities che gravitavano nella nightlife newyorkese. Dopo un anno, sono tornato a casa, portandomi in valigia una rete di connections molto ampia. A quel punto, mi sono fermato a riflettere su cosa volessi fare realmente nella mia vita. Ho così deciso di intraprendere un percorso universitario alla European School of Economics, laureandomi in Economia e Finanza. Ho scelto di approfondire una materia per me allora del tutto sconosciuta, quella dei numeri, ritenendo che il sense of fashion e il sense of style fossero invece doti naturali innate, che non si possono apprendere sui banchi di scuola. Ho preferito quindi colmare le mie lacune per non trovarmi impreparato quando avrei finalmente intrapreso la mia attività. Ciò che sin da subito mi è stato chiaro, infatti, era che “da grande” avrei realizzato qualcosa di mio; sin da bambino ho sempre avuto uno spirito imprenditoriale, che non mi ha mai consentito di lavorare come dipendente per altri. Il rovescio della medaglia di tutta questa autonomia sono le responsabilità: a vent’anni avevo degli oneri che i miei coetanei non potevano nemmeno immaginare. Tuttora ho uno stile di vita e un tipo di lavoro che mi impegnano tantissimo rispetto agli altri trentaduenni, che sono decisamente più liberi. Ma la soddisfazione di realizzare tutto da solo, assecondando le mie visioni e contando soltanto sulle mie risorse e capacità, mi ripaga di tutti i sacrifici.