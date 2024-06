KSNTI Heroines. 7 abiti per le super eroine di oggi

Teresa: Nella biografia del fumetto, come mio superpotere, ho scelto "creare" e non solo perché sono una fumettista. Non passa infatti un giorno senza che crei qualcosa, che sia un disegno, un maglione fatto ai ferri (da qualche anno lavorare a maglia è il mio hobby preferito), o semplicemente del disordine. Sono una persona creativa e lo sarò sempre, quindi è stata una decisione facile. Ma il super potere dei sogni rimarrà sempre il teletrasporto.

Cristina: Parlandone anche con Teresa, per me abbiamo scelto "illuminare". Credo infatti che il mio potere sia l’entusiasmo per quello che faccio e in cui credo, ha qualcosa di luminoso e contagioso per chi mi sta accanto. Sono felice che Teresa abbia sentito quest'energia e di essere riuscite a canalizzarla insieme nel nostro progetto.