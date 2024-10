Carlo Piombo. Capi sartoriali 100% Made in Italy realizzati con tessuti in esclusiva mondiale

La continuità è radicata nei tessuti, realizzati per noi in esclusiva mondiale, abbinati a una costruzione sartoriale totalmente Made in Italy. Anche la distribuzione all’estero non è cambiata. Continuiamo infatti a vendere la nostra collezione tramite alcune tra le più rinomate boutiques di Europa, Giappone, Corea, Stati Uniti e Canada. L’innovazione, invece, riguarda la distribuzione in Italia, dove, saltando tutti gli anelli della catena commerciale (agenti, distributori, showroom, negozi), che portavano a moltiplicare il prezzo, vendiamo la collezione al 50% di sconto rispetto al prezzo di cartellino (ossia rispetto al prezzo a cui la vendiamo all’estero), aprendo per qualche settimana le porte dello showroom di Milano, in Via Borgonuovo 1. Distribuiamo quindi direttamente noi, “dal produttore al cliente finale”. Si tratta di una innovazione rivoluzionaria per una prima linea con una distribuzione globale come la nostra. L’idea è nata in maniera quasi del tutto casuale nel 2020. A seguito delle cancellazioni a causa del Covid, infatti, ci siamo ritrovati con molti capi invenduti nei nostri magazzini e, per non riproporre la stessa collezione l’anno successivo, abbiamo deciso di invitare i clienti nel nostro showroom, vendendo allo stesso prezzo che avremmo applicato al negozio. Abbiamo riscosso un successo inaspettato. I clienti hanno gradito non solo la convenienza dell’offerta, ma anche il rapporto diretto con il produttore e la possibilità di scoprire la storia che si nasconde dietro a ciascun capo. Da parte nostra, abbiamo apprezzato il fatto che il prezzo non si moltiplicasse a causa di inutili passaggi intermedi, oltre alla circostanza che il prodotto venisse raccontato direttamente attraverso la nostra voce, evitando di confondersi con altre decine di brand presenti in uno stesso negozio. Per queste ragioni, anche una volta usciti dalla pandemia, abbiamo deciso di interrompere la distribuzione nei negozi italiani e di continuare con la formula vincente della vendita diretta, oggi attesa da un grande pubblico di appassionati provenienti da tutta Italia.