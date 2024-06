BiMOR. Borse in resina che accendono di glamour ogni outfit

Durante il mio percorso di studi ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio curricolare in un press showroom di New York. Questa esperienza mi ha cambiato la vita ed è stato proprio durante quel periodo che ho pensato per la prima volta di creare il mio brand. Prima di partire avevo già deciso di lanciarmi in un progetto ambizioso. Ho infatti portato in viaggio con me una valigia piena di borse (io e mio padre avevamo da poco iniziato a sviluppare la nostra linea, ai tempi ancora firmata Andrea Morando); l’idea era quella di fermare più ragazze possibili per le strade della Grande Mela, chiedendo loro di farsi fotografare mentre indossavano quella che preferivano. A ognuna domandavo anche di raccontare qualcosa di sé da pubblicare, insieme alle immagini, su una pagina dedicata del nostro magazine online. Un giorno, mentre ero a City Hall Park, con grande stupore, ho casualmente incontrato Giada, una bellissima ragazza di Cesena, conosciuta in città qualche giorno prima, e le ho chiesto di prendere parte al mio progetto. Dopo aver scattato, ne ho approfittato per pubblicare una storia sul profilo Instagram aziendale, storia che Giada ha prontamente ripostato. Passate meno di ventiquattro ore, abbiamo ricevuto una chiamata da una sua amica di Cesena, che voleva acquistare le nostre borse per rivenderle nel suo negozio. È stato così che è iniziato tutto. Il nome del brand invece nasce dalla necessità di trovare un termine che avesse un valore intrinseco, accattivante e semplice al tempo stesso, e che fosse, in qualche modo, associabile alla mia persona, per poterlo registrare anche fuori dall’Italia. Ho scelto quindi di utilizzare la mia firma: Bi(anca)MOR(ando). Alle scuole medie, quando ho iniziato a fare i primi scarabocchi per individuare la mia sigla, all’improvviso su un foglio bianco è comparsa la scritta “BiMOR”, che mi ha subito conquistata…