Bernadette. Borse e accessori crochet dal fascino comfy-chic

Durante il lockdown ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del crochet, un po’ perché avevo tanto tempo a disposizione, un po’ per provare a ricreare accessori visti sulle riviste di moda. La mia fortuna è stata anche quella di avere una mamma e una nonna che, da giovani, erano abili nell'uncinetto. Così ho cominciato a fare pratica, guardando numerosi video tutorial e realizzando diversi prototipi, molti dei quali inutili. Con il tempo ho creato i miei primi top, le prime borsette e altri piccoli accessori. La nascita di Bernadette è avvenuta gradualmente a partire dalla realizzazione della prima Nina Bag, circa due estati fa. I tanti apprezzamenti ricevuti da amici e conoscenti mi hanno spinta a considerare la possibilità di trasformare questa passione in qualcosa di più concreto. Il nome Bernadette ha un significato speciale per me: era il nome della mia cagnolina quando la abbiamo salvata dal canile. Dopo averla accolta in famiglia, l’abbiamo ribattezzata Bet, ma il nome Bernadette è rimasto nei nostri cuori. Le prime borse che ho iniziato a regalare portavano, un po’ per gioco, l’etichetta “Bernadette”; tuttavia, alla fine, ripetendo sempre più spesso questo nome, mi sono resa conto che il mio brand non poteva chiamarsi in altro modo.