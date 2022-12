Pitti Uomo: per la prima volta, la moda e gli accessori per cani

Alla 103esima edizione di Pitti Uomo si vedranno, così, anche collari gioiello, guinzagli, pettorine, cappottini, mantelline per quando fuori piove e diversi accessori, incluse cucce, ciotole, borse e cuscini. Il tutto, in chiave luxury e dal design sofisticato ma pure all'insegna della funzionalità e della praticità. Tra i "must have", le collezioni che abbinano gli accessori degli animali da compagnia con quelli del loro proprietario. Spazio anche alle proposte per la cura e la bellezza del manto e per un'alimentazione sana e completa. Questa inedita, nuova sezione vedrà la partecipazione di quindici brand internazionali e sarà ospitata alla Polveriera. A curare questa location sarà Ilaria Marelli, architetto e designer che ha firmato i più importanti allestimenti per brand lifestyle internazionali.