Il menswear dall'anima eco-responsabile: creatività etica e inclusiva tra sostenibilità e innovazione

All’insegna dell’inclusività - L’impronta è quella dell’internazionalità e dell’inclusività, con una presenza significativa di designer donne alla guida di label maschili che virano anche sul fronte genderless.

Riciclare, riutilizzare, reinventare per il design del futuro - “La selezione si è concentrata sul processo creativo che guida i designer nell’approccio responsabile – ha spiegato la curatrice Giorgia Cantarini – che si riassume in 3 R: riciclare, riutilizzare, reinventare. Riciclare ciò che si ha, Riutilizzarlo nelle collezioni, Reinventare i capi o gli accessori creativamente. Partire da quello che esiste, gli invenduti, le passate collezioni, gli scarti tessili e i materiali pronti a essere smaltiti. Il design del futuro è anche questo: non solo creare, ma reimmaginare”.

La collaborazione con Rinascente – Altra eccellente collaborazione di Pitti Immagine è quella con Rinascente, con un focus dedicato proprio a questo progetto S|Style. Le due realtà dialogano così tra loro con uno scambio di vedute che unisce la Fortezza da Basso e lo store Rinascente che si trova nel cuore di Firenze. Così le creazioni dei 10 brand protagonisti del progetto saranno protagoniste nelle vetrine dello store per tutta la settimana del Salone Pitti Uomo 101.

L’eccellenza della fotografia di moda - Inoltre le vetrine e il secondo piano dello store, area Casatorre, ospiteranno anche mostra una fotografica con una selezione di immagini scattate in esclusiva da Mattia Guolo, uno dei nuovi talenti della fotografia di moda italiana, con alcuni dei look chiave degli stilisti. Un viaggio esperienziale e visuale, che indaga e mette in risalto lo stile green e cutting-edge, mentre le vetrine che si affacciano su Piazza della Repubblica, si concentrano su una “reflection” della fiera, cioè un rimando al tema della manifestazione – Pitti Reflections - che incarna la volontà di interrogarsi, di andare alla ricerca di ciò che ancora non è stato svelato; nonché all’area espositiva S|Style in Fortezza, i cui arredi eco- friendly saranno presenti anche in forma di installazione per l’area vendita dei designer.

I brand protagonisti del progetto - Il progetto S|Style è stato realizzato grazie alla collaborazione di Pitti Imagine con Unicredit fortemente incentrata su sostenibilità e innovazione. I 10 brand protagonisti sono: Curious Grid, Figure Decorative, Junk, Ksenia Schnaider, Maxime, N Palmer, Philip Huang, Provincia e Waste Yarn Project.