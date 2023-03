Seventy Venezia. Atmosfere veneziane, stile contemporaneo

Venezia , città d’acqua e culla d’arte, è la cornice senza confini a partire dalla quale ha origine e si sviluppa la storia di Seventy Venezia , marchio di abbigliamento sartoriale Made in Italy che, per oltre cinquant’anni, si è imbevuto della bellezza e della cultura della sua patria natale.

Collezioni dallo stile raffinato e rigoroso ma, al tempo stesso, dinamico, innovativo e originale. Un mix unico e sapiente, che interpreta un ideale di eleganza senza tempo, come un riflesso di luce sull’acqua.



Il team creativo di Seventy Venezia vede a capo a Francesca Tegon, figlia del fondatore Sergio. Chic per il giorno, glamour per la sera, l’obiettivo è quello di vestire una donna contemporanea, che ami indossare capi ricercati e dai tagli sofisticati, realizzati con tessuti di alto pregio, che ben interpretino lo stile del vivere quotidiano: i look Seventy sono pensati per essere indossati da mattina a sera, senza mai perdere fascino.

Ma non dimentichiamo l’uomo. La collezione maschile spazia dai completi alla maglieria, fino ai capispalla tecnici, comunicando a sua volta i valori dell’azienda veneta ad un pubblico trasversale, per età e nazionalità, cittadino del mondo. Seventy Venezia è un brand in costante evoluzione, in grado di anticipare il mood di chi ama viaggiare, a Venezia, in Italia, ovunque; perché il movimento genera energia, ispirazione, arte. E in viaggio nasce la vera idea di moda.



Quando e com’è nato il brand Seventy Venezia? Come mai la scelta di questo nome?

Tutto ha avuto inizio nel 1970, quando Sergio Tegon, forte dell’esperienza maturata nei più importanti gruppi della moda italiana, ha deciso che fosse giunto il momento di intraprendere una sfida tutta sua. Il nome del nostro brand racconta la sua storia, una storia lunga più di 50 anni, a partire proprio negli anni ’70. Qualche anno fa è stato aggiunto il suffisso “Venezia” per sottolineare l’italianità delle nostre origini: le nostre collezioni sono intrise della bellezza e dinamicità di questa città.

Possiamo parlare di una storia di famiglia?

Assolutamente sì: il testimone passa ora ai tre figli, che hanno ereditato la stessa passione e lo stesso talento del padre. Pierpaolo è l’Amministratore Delegato della Società, Francesca è la Creative Director di Styling e Comunicazione, Giovanna è la Responsabile delle Relazioni Commerciali. Una nuova generazione che parla, e soprattutto ascolta, i linguaggi contemporanei e gli stili di vita che verranno.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Il filo conduttore di tutte le collezioni Seventy Venezia, al di là delle tendenze moda o delle richieste del momento, consiste nella continua ricerca di tessuti pregiati e nella costruzione sartoriale degli abiti. In tutti questi anni, sia quelli fecondi sia quelli più difficili, l’azienda non si è mai dimenticata il proprio DNA. Cerchiamo sempre di mettere al centro delle nostre collezioni la confortevolezza dei capi e la bellezza di chi li indossa. Il know-how dell’azienda risiede nella meticolosità della realizzazione degli abiti e nella loro perfetta vestibilità. Seventy Venezia vuole vestire le donne: l’abbigliamento non deve essere un problema da risolvere, ma qualcosa che risolve i problemi. Le nostre donne contemporanee vivono appieno e vogliono sentirsi belle in ogni momento della giornata.

Luxury Winter Capsule è la nuova collezione autunno-inverno. Cosa proponete per la prossima stagione FW 23/24?

Luxury Winter Capsule è una capsule invernale, un flash di luce che va ad arricchire una collezione quotidiana. Questa “integrazione” nasce dall’esigenza di offrire alla nostra donna capi speciali per momenti altrettanto speciali. Non parliamo soltanto di periodi di festa, ma di qualunque occasione che la donna abbia per uscire e stare in mezzo alla gente, affinché possa sentirsi sempre unica, indossando un abito che la valorizzi. I capi classici vengono reinterpretati e impreziositi con dettagli come piume, paillette e strass, cui si aggiungono pizzi, ricami e trasparenze per un dress-code glamour e un mood d’atmosfera. I colori vanno dal beige al nero, passando per il grigio, fino ad arrivare al bianco. Le linee sono sartoriali ed essenziali. Una collezione romantica, iperfemminile ed elegante, che riesce ad essere allo stesso tempo seducente e divertente.

Che importanza assumono Made in Italy e qualità nell’ambito della vostra produzione?

I nostri cinquant’anni percorrono le tappe di una storia tutta italiana, con una moda in continua evoluzione, destinata ad imporre il Made in Italy nel mondo. In questa ricetta di successo, l’ingrediente segreto della nostra crescita è sempre e solo uno: la qualità. Una qualità totale, perseguita in ogni tappa della filiera produttiva e commerciale, curata in tutti i più piccoli dettagli.

Com’è la donna Seventy Venezia?

La donna Seventy Venezia è una donna contemporanea con pregi e difetti. Totalmente inserita nella società, che lavora e ha una famiglia, ma non rinuncia a se stessa e ai propri momenti di gratificazione. Anche l’abbigliamento fa parte di questa esigenza, vestirsi infatti è un modo per valorizzare la propria persona. Perché la donna Seventy Venezia è sempre protagonista, a partire dalla scelta dei capi.

Progetti e sogni per il futuro?

Il sogno di Seventy Venezia è quello di continuare il suo percorso di crescita attraverso la conquista di mercati stranieri. Ci poniamo l’obiettivo di aprire nuovi stores per ampliare l’area retail. La boutique monomarca definisce l’identità precisa del brand, comunicando al cliente finale il messaggio esatto che l’azienda intende trasmettere. Il nostro futuro, quindi, ci vede in espansione con nuovi stores in Italia e all’estero.