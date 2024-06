Pitti Uomo 106, la moda maschile più “cool”: le novità in arrivo

L'edizione estiva del salone più ambito e importante dedicato al menswear internazionale vede protagonisti 790 brand del settore, di cui circa 340 provenienti dall’estero (il 43%), presenti tutti anche sulla piattaforma digitale Pitti Connect. Vengono presentate al mondo le collezioni primavera estate 2025. Guest designer è Marine Serre, al debutto con la collezione uomo. Tra gli eventi più attesi, l'arrivo di Paul Smith a Villa Favard, con una sfilata speciale in apertura della manifestazione.



Tema di questa edizione, come anticipato, è Pitti Lemon. Confermato il percorso espositivo in Fortezza da Basso suddiviso in cinque sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out, a cui si aggiunge la presenza delle aree speciali S|Style e Vintage Hub. Tra le collaborazioni internazionali, Pitti Uomo propone il progetto speciale China Wave.



Tra progetti al debutto, rientri importanti, anniversari e collaborazioni speciali, segnaliamo in particolare la presenza di Fay, il marchio del Gruppo Tod's dall'attitudine urbana e dallo stile contemporaneo, che presenta la sua nuova collezione assieme alle novità del progetto Fay Archive. Menzione speciale per Basicnet con Superga: il brand di calzature torna a Pitti Uomo per presentare una retrospettiva che celebra la sua storia. Nel Piazzale delle Ghiaie, uno speciale spazio espositivo lo racconta, con un focus particolare dedicato alla “2750”, la prima scarpa da tennis al mondo con suola in gomma naturale vulcanizzata, che sta per compiere cento anni. Presenta le nuove collezioni di Filson, Baracuta, Barbour e B. D. Baggies, W.P. Lavori in corso. C’è, inoltre, un altro compleanno speciale da festeggiare: quello di Tombolini, che celebra a Firenze i suoi primi 60 anni con la capsule SS25 Collection Ultra Light, un menswear leggerissimo al centro del progetto Zero Gravity, nuovo step della sua eleganza sostenibile. Questo importante anniversario è celebrato anche con un evento in Fortezza incentrato sulla sartorialità e l’innovazione continua dei suoi capi più iconici attraverso un re-editing.



