15 gennaio 2024 18:56

Moda uomo: la nuova eleganza fa rima con sostenibilità

Processi produttivi che riducono l’utilizzo di prodotti e coloranti chimici e nuova vita ai tessuti in un'ottica di rispetto per l'ambiente e la natura. Sono i capisaldi fondamentali che hanno portato alla creazione di una capsule speciale per il prossimo autunno inverno, tra le novità e le eccellenze presentate in occasione di Pitti Uomo 105.



Nella nuova collezione per i prossimi freddi, la capsule Green di Lebole è ampliata in termini di sostenibilità. La scelta dei tessuti è frutto di studio e ricerche. Realizzati in filati riciclati, incentivano la transizione verso un'economia circolare, senza sprechi e con una grande attenzione rivolta al Pianeta. Sono abiti e giacche estremamente soffici, confortevoli, resistenti e incredibilmente leggeri, concepiti in un'ottica di rispetto per la natura.



Nello specifico, la scelta di tessuti prevede tonalità naturali insolite come la lana moretta, ottenuta da una particolare razza ovina originaria della Spagna che si contraddistingue per le nuance scure del vello. Per la tintura dei capi sono impiegate tecniche antiche che utilizzano pigmenti naturali, un processo che prevede l’infusione di piante, fiori, foglie, radici, frutti e cortecce. A caratterizzare Lebole Green è anche il desiderio di dare nuova vita alle fibre in eccesso derivanti dal ciclo produttivo. Questo consente di ridurre al minimo gli sprechi e favorisce il processo verso un’economia realmente circolare, per un nuovo concetto di eleganza.