Pilar Nebot de Rafael. Il lusso urbano accessibile…in una borsa!

Linee essenziali ed elegante femminilità sono la cifra stilistica delle sofisticate collezioni firmate Pilar Nebot de Rafael. Accessori di lusso, versatili e funzionali, ideati per accompagnare con stile la donna di oggi, dinamica, brillante e sicura di sé, nell’arco dell’intera giornata, per ogni occasione d’uso…dalla mattina in ufficio ad una serata mondana!



Chi è Pilar Nebot de Rafael?

Sono nata a Barcellona nell’agosto del 1963. Laureata in Fashion Design, ho frequentato la Scuola di Arti e Tecniche della mia città. Nel 2010, dopo il diploma in Personal Shopper, ho studiato alla Scuola internazionale di Moda e Stile di Madrid. Amo il buon gusto nel vestire, la semplicità, la femminilità e l’eleganza.



Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Nel 1985, ho ricevuto a Barcellona il secondo premio Nobel per la moda maschile, l’anno successivo a Madrid il primo premio nazionale in pellicceria femminile. Dopo la laurea, dal settembre del 1985 al dicembre 2009, ho iniziato a lavorare in Burberry Spagna, come responsabile e designer della linea donna di capi in pelle e maglieria. Sceglievo i tessuti e i colori, seguivo lo sviluppo di tutte le linee di capi, dalla modellistica alla sartoria (cappotti, giacche, impermeabili, vestiti, gonne, camicette e anche abiti in pelle: camoscio, nappa, nabuck…presentavo i prodotti ai venditori e ai clienti più importanti clienti, tra cui El Corte Ingles. Curavo lo stile delle fiere: Gaudi a Barcellona e Cibeles a Madrid, oltre a realizzare le collezioni per le sfilate della fiera di Gaudi ...allestivo lo showroom per i clienti...insomma, uno sguardo sul mondo della moda a 360 gradi.



Come riassumeresti le tappe più importanti della tua carriera?

Il periodo in Burberry è stata una grande scuola. Lì ho imparato le migliori tecniche per la finitura dei capi e ho avuto la grande opportunità di toccare con mano filati e accessori di alta gamma. Da piccola impazzivo per abiti e tessuti…durante questa esperienza ho capito che la mia passione di bambina sarebbe diventata la mia strada da adulta.



La passione per la moda da dove nasce?

Provengo da una famiglia di architetti e pittori. Credo che la sensibilità artistica si manifesti geneticamente. Ricordo che da bambina, avevo solo tre anni, rimanevo incantata dai vestiti e da ciò che indossavano le persone. A soli 3 anni potevo trascorrere ore ed ore a disegnare modellini di donne greche con i loro vestiti morbidi e i loro accessori preziosi…



Quando e com’è nata l’idea di creare il brand che porta il tuo nome?

Un anno fa circa, quando ancora lavoravo in Laserre, mi sono ritrovata a riflettere sul tema dei tessuti. Molti scampoli di essi, nella creazione di abiti sartoriali, finiscono per non essere utilizzati…ho così deciso di applicarli alle mie borse. Ho scelto di firmare le mie creazioni con il mio nome perché riflette la mia essenza, la mia esperienza, il mio obiettivo di utilizzare tessuti di alta qualità.