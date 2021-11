Moi Pour Toi. Lo stile hippie-metroplitano colora la moda  

Maria Paola Sbordoni e Giulia Michetti sono le fondatrici del brand di abbigliamento femminile Moi Pour Toi . Capi in maglia, lavorati a mano, secondo la nostra tradizione artigianale, in un tripudio di colore e di forme geometriche accattivanti.

Il ritorno del crochet, vale a dire dei capi all’uncinetto, testimonia come l’handmade sia uno dei capisaldi del Made in Italy, soprattutto a seguito del lungo periodo di pandemia che ha fatto registrare un trend in crescita per le lavorazioni “fai da te”.

Nelle collezioni Moi Pour Toi l’altissima qualità dei filati, 100% italiani, e l’eccellenza delle lavorazioni si fondono con un genuino spirito bohémien, reinterpretato in chiave contemporanea. Design innovativo e stile vintage: il rigore delle linee e la pulizia delle forme si contrappongono ad un’anima estrosa e spensierata.

Capi estremamente femminili che accarezzano la silhouette con delicatezza, portando nei nostri guardaroba una ventata di vivacità e colore, per contrastare l’omologazione dello stile urbano.

Chi sono Maria Paola Sbordoni e Giulia Michetti? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due amiche, nate a Roma, accomunate da sempre dalla passione per la moda e per l’artigianalità che, tradizionalmente, caratterizza il nostro Paese. Abbiamo seguito percorsi formativi e lavorativi differenti sino a quando abbiamo deciso di dare impulso concreto alla nostra comune passione e di creare il nostro brand.

Quando e com'è nato il brand Moi Pour Toi? Come mai la scelta di questo nome?

Se dovessero chiedere ad entrambe come sia iniziato questo nostro percorso, risponderemmo sicuramente come “un gioco in quarantena”! In quel periodo, infatti, abbiamo confezionato i primi capi realizzati appositamente per noi; vedendo l’approvazione che riscuotevano tra le persone a noi vicine, ci siamo rese conto che potevamo provare a fare quello che abbiamo sempre desiderato: creare un nostro brand di moda. Lo stop della quarantena a quelli che sino ad allora erano stati i nostri impieghi ci ha permesso di realizzare questo sogno. “Moi Pour Toi” è la traduzione in francese di: “Me Per Te”; in senso figurato, è un pezzo di noi che arriva a chi acquista un nostro capo. Abbiamo dato tutte noi stesse a questo progetto, ponendo le nostre caratteristiche personali nella nostra collezione. Attraverso questo nome vogliamo trasferire il gesto del consegnare a mano ciascun capo: per noi rappresenta la cura e l’amore che mettiamo in ogni singolo filato, la precisione e la creatività alla base di ciascun pezzo.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Le nostre collezioni sono caratterizzate da elementi geometrici. Le forme colorate ricordano la natura e i suoi contrasti. I nostri capi sono tutti lavorati a mano, secondo la tradizione del Made in Italy, che da sempre fa parte della nostra vita ma soprattutto della nostra infanzia, quando insieme alle nostre nonne visitavamo i laboratori di confezione su misura. Con Moi Pour Toi vogliamo porre l’accento sull’artigianalità italiana, punto cardine della nostra cultura e del nostro Paese.

Che importanza assumono, quindi, artigianalità Made in Italy e scelta dei filati nell'ambito della vostra produzione?

L’artigianalità e il Made in Italy sono la chiave del progetto. I nostri capi vengono sapientemente confezionati da artigiani italiani con anni di esperienza nel settore. La scelta dei filati è un processo fondamentale per la riuscita del prodotto e della sua qualità. Abbiamo fatto molte ricerche prima di capire quale fosse il filato che potesse soddisfare le nostre aspettative e di conseguenza anche quelle del cliente finale.



Da dove deriva l'anima boho-vintage dei capi Moi Pour Toi?

L’anima boho-vintage è intrinseca nei nostri capi. Il crochet affonda le sue radici in una storia antica e la sua allure è da sempre un po’ bohémienne. Lo spirito sottinteso nei capi Moi Pour Toi è arricchito da una ricerca accurata, desiderosa di stravolgere i confini finora esplorati. La nostra intenzione è quella di rompere gli schemi anche del look più basico.

I nomi dei vostri modelli sono ispirati ai fiori di Bach. Quale messaggio volete trasferire?

Abbiamo scelto i fiori di Bach come nomi dei capi della nostra collezione in virtù delle loro proprietà curative. Volevamo che, in qualche modo, potessero “curare” anch’essi il grigiore metropolitano attraverso le colorazioni estrose, i contrasti, i disegni geometrici.

Com'è la donna Moi Pour Toi?

La donna Moi Pour Toi è una donna libera, scevra da schemi, imposizioni, congetture, fiera di mostrare quanto un capo possa far sentire sicure di sé grazie alle colorazioni vive che contraddistinguono ogni pezzo rendendolo unico. Una donna risoluta, con un pizzico di follia, a partire dal suo guardaroba.

Cosa sognate per il vostro futuro? E per quello del vostro brand?

Abbiamo tanti sogni nel cassetto che speriamo di poter realizzare, sia a livello personale che lavorativo. Vorremmo riuscire a distribuire Moi Pour Toi a livello internazionale, creando collaborazioni e sinergie in tutto il mondo. Vorremo consolidare il nostro marchio, integrando nuovi prodotti e tipi di lavorazioni, rispettando però sempre l’anima del brand: artigianalità e Made in Italy. Il nostro sogno più bello è quello di diffondere colore ovunque!