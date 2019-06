Uomo, Saint Laurent primavera-estate 2020: musica per spiriti liberi

Un pontile di legno nero come passerella. Lo stile rock e quello bohémien. L’omaggio a Mick Jagger e alla Parigi di Serge Gainsbourg. C’è tutto questo e molto altro ancora, nella collezione Uomo primavera-estate 2020 che Saint Laurent ha presentato a Los Angeles, in una location suggestiva e affascinante: un lembo della spiaggia di Malibu nascosto sotto un dirupo, a Paradise Cove. Colori e particolari rimandano al tour dei Rolling Stones del 1975. Ha incontrato infatti Mick Jagger, il direttore artistico della maison Anthony Vaccarello, e si è lasciato ispirare dal guardaroba della rockstar, mentre cercava “una nuova Marrakech”. L’ha trovata sulla West Coast e ne è nata una collezione di grande personalità, per spiriti liberi.