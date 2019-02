Saint Laurent, uomini in pelliccia e nude look: ritorno alle origini

Cappotti dalle spalle ampie, ridisegnate e dalle proporzioni un po’ over. Spalline in stile anni Ottanta, grandi colli in pelliccia, forme tagliate magistralmente. Ha voluto un grande cubo di vetro dai mille riflessi costruito al Trocadéro di Parigi, il direttore creativo Anthony Vaccarello, per presentare la collezione uomo e donna di Saint Laurent per il prossimo autunno-inverno. Abiti maschili e suggestioni ‘boyish’, ispirati alla storia del brand e alle icone di stile che più di tutte hanno lasciato la loro impronta: Caterine Deneuve, Bianca Jagger e Betty Catroux, la musa prediletta di Yves.