Passione per il denim (e non solo): Rifle, una storia italiana

“Rifle ha da sempre saputo parlare a giovani e adulti, è un brand ‘senza età’ ma, allo stesso tempo, dall’eredità importante, che trae forza dal suo passato per guardare con fiducia al futuro, sapendo dare spazio al nuovo”, spiega Marianelli. Il brand, già presente con diversi punti vendita in Italia e alcuni Paesi europei, vanta un export “in decisa crescita” e ha in cantiere numerose nuove aperture. A quella di Milano, infatti, ne seguiranno altre, anche nel corso del 2020. Il nuovo punto vendita alle porte del capoluogo lombardo vanta una superficie di quasi 240mq, “dove tutto è stato pensato per rendere facilmente accessibile il prodotto”, aggiunge.



L’evento organizzato in occasione dell’inaugurazione dello store ha visto come special guest il nuovo Brand Ambassador del marchio, il cantante Briga. “Rifle ha sempre parlato il codice delle emozioni – sottolinea Marianelli –. Oggi vogliamo ripeterlo attraverso il linguaggio universale della musica che unisce, entra nella pelle e detta il ritmo alla nostra vita. In Briga abbiamo visto la realizzazione del nostro motto ‘Persone ordinarie che fanno cose straordinarie’”.