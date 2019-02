Oscar 2019: domina il nero, sorprende lo smoking con super gonna

La notte più attesa dell’anno non ha deluso le aspettative. Sul red carpet della 91esima edizione degli Academy Awards, i premi Oscar, domina il nero d’ordinanza (basti vedere il look elegantissimo e spettacolare di Lady Gaga e di tanti colleghi uomini). Ma anche spacchi vertiginosi e scollature generose. Look favolosi ma attenti, in generale, a un certo equilibrio. Senza rinunciare a un tocco di originalità, come l’abito scelto da Billy Porter. L’attore ha colto tutti di sorpresa indossando una creazione “oltre ogni genere” di Christian Siriano: uno smoking con una voluminosa gonna lunga in velluto.