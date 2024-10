Orologi: la creatività di Keith Haring per i modelli del momento

È un atteggiamento pionieristico quello che Swatch porta avanti da sempre e con il quale, il 20 settembre 1984, ha ospitato a New York il primo World Breakdance Championship. Con l'evento si è voluto dimostrare cosa può accadere quando si concede alle persone tempo, spazio e libertà di espressione: nessuna pressione, nessuna medaglia in palio, solo creatività e la possibilità di essere veramente liberi. A dare diffusione all'iniziativa è stato dapprima il passaparola, in seguito la distribuzione in tutta la città di una locandina dedicata, divenuta subito un "cult". Creata dall’iconico street artist Keith Haring, ha saputo catturare l’essenza dell'evento ma anche lo spirito del tempo. Realizzata appositamente per Swatch, ha destato un entusiasmo tale al punto che lo stesso artista ha poi preso parte all'iniziativa in qualità di giudice, contribuendo a individuare i vincitori destinatari di un modello di orologio unico.