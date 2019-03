Occhiali da sole uomo, ecco i nuovi modelli: quali vi rappresentano?

Ci sono quelli studiati per chi vive una vita dinamica in città o pratica sport all’aria aperta. Quelli che combinano ricerca tecnologica e funzionalità estetica. E poi le proposte senza tempo, che si rifanno ai modelli iconici del passato o vagamente retrò. Gli occhiali da sole rispondono a esigenze specifiche e rivelano la personalità di chi li indossa. In vista della bella stagione, diamo allora uno sguardo alle ultime novità presentate dai brand più famosi…

Dior Homme, 0233S
Dolce&Gabbana, 4356
Dsquared2, 0307
Carrera, 1020/S
Carrera, Facer
Hugo, HG1020S
Hugo, HG1021S
Tommy Hilfiger, 1649S
Persol, 3223S
Valentino, 4045
Giorgio Armani, AR 6085
Emporio Armani, 2085
Tod's, 0242
Timberland, TB9173
Moncler, ML0078
Moncler, ML0089
Ermenegildo Zegna, 0115
Ermenegildo Zegna, 0112
Burberry, 4286



COSTRUZIONI INNOVATIVE – Montature comode, giochi di spazi e vuoti, profili tondeggianti e forme rese sempre più contemporanee dall’introduzione di materiali innovativi: leggeri, resistenti e riciclabili o, addirittura, a base bio. Le lenti hanno forme molteplici, dalle squadrate alle tondeggianti, sempre molto amate anche quelle a goccia. Lavorate, fresate per creare spessori diversi, sono anche specchiate o rivestite dai loghi: un effetto serigrafico di grande impatto ma che non limita la visibilità di chi li indossa. I modelli più audaci, le prevedono anche laterali, come a voler creare una maschera avvolgente, o posizionate direttamente sulle aste. Accenti di colore vivaci per inserti in pelle, particolari gommati, aste bicolori, più o meno sottili. Molto ricorrenti anche le montature in acetato e i ponti a chiave. Ispirazioni retrò e vagamente futuristiche ma anche linee dal design semplice e lineare, comunque perfettamente in grado di caratterizzare l’identità.