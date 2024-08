Occhiali: come scegliere la montatura più adatta al proprio viso

Lenti centrate rispetto allo sguardo, calzata perfetta su naso e orecchie. Regola generale vuole anche che le sopracciglia non vengano coperte e che si creino equilibrio e armonia puntando su modelli in contrasto con la forma del volto. Ecco come:



VISO ROTONDO - Per un viso rotondo sono indicate montature rettangolari o squadrate, dalle forme ampie, che danno la sensazione di estendersi in larghezza. Via libera anche al colore.



VISO QUADRATO - In base alla "regola del contrasto", un viso dai tratti squadrati si sposa bene con montature arrotondate, dal design morbido e lineare, che "allungano" il viso. Consigliate lenti piccole o che comunque non nascondano gli zigomi.



VISO OVALE - Il viso ovale si presta bene tendenzialmente a ogni tipo di montatura: squadrate e rotonde, sottili e a mascherina, a farfalla e "cat eye".



VISO A TRAPEZIO - In caso, infine, di forma del viso a trapezio sono suggeriti modelli con bordi spessi ed evidenti, che enfatizzano la parte alta e la fronte. Sì alle forme a farfalla, "cat-eye" e bold, perché bilanciano in questo modo le caratteristiche del volto. Sconsigliate, invece, le lenti a goccia.



